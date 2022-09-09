معرض عمان الدولي للكتاب يواصل فعالياته

الوكيل الاخباري - واصل معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الحادية والعشرين، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان، فعالياته في المركز الأردني للمعارض الدولية ، بعنوان القدس عاصمة فلسطين.



وقال زائرون للمعرض التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقامة المعرض في عمان يمثل إنجازا ثقافيا وسياحيا لما يشكله من إضافة نوعية من حيث نوعية المصنفات والكتب والمراجع.

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