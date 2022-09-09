السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

شخص يطلق النار على نفسه في إربد

الملك تشارلز الثالث يمنح وليام وكيت لقب أمير وأميرة ويلز

الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا على غرار والدته

ندوة تناقش تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الجمهور في معرض عمان للكتاب

تهنئة محمد علي ابوزيد بقدوم المولود الجديد

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

الامن العام يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد سيدة

بيان من الخارجية بشأن أردنيين تم ضبطهم في كينيا

عجلون: مبادرات مجتمعية وتطوعية تسهم في تعزيز التنمية السياحية و البيئية

أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

الجمعة، 09-09-2022 06:20 م

معرض عمان الدولي للكتاب يواصل فعالياته

920222202116446434967


الوكيل الاخباري - واصل معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الحادية والعشرين، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان، فعالياته في المركز الأردني للمعارض الدولية ، بعنوان القدس عاصمة فلسطين.

وقال زائرون للمعرض التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقامة المعرض في عمان يمثل إنجازا ثقافيا وسياحيا لما يشكله من إضافة نوعية من حيث نوعية المصنفات والكتب والمراجع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920227164730337780739

شخص يطلق النار على نفسه في إربد

ف

ندوة تناقش تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الجمهور في معرض عمان للكتاب

ي

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

الأمن العام

الامن العام يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد سيدة

92022992215736899310

بيان من الخارجية بشأن أردنيين تم ضبطهم في كينيا

920224233123105142765

عجلون: مبادرات مجتمعية وتطوعية تسهم في تعزيز التنمية السياحية و البيئية

أخبار متعلقة
w

الشواربة يزور المعرض الدولي للكتاب

24097f38-4959-404e-a1cb-ad3b78240cb4

الأمن: القبض على مروجي مخدرات بعمان بعد مقاومة شديدة بأسلحة نارية

maxresdefault (1)

التربية تنظم "مبادرة عينك على المستقبل" غدا الاثنين

WhatsApp Image 2022-08-21 at 1.17.32 PM

مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات

ياسر (2)

شاهد .. حادث تصادم مروع في منطقة السابع بعمّان

8202220114628397857634

السير: ضبط عدد كبير من المخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع