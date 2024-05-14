معرض للوسائل التعليمية والتجارب العلمية لتربية بني عبيد

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية بني عبيد، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الوسائل التعليمية والتجارب العلمية، في مركز إربد الثقافي.

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وأكدت مديرة التربية الدكتورة فاطمة الطلافحة خلال رعايتها الفعاليات، أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، والتجارب العلمية، لاسيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها، وتطويرها بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب.

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