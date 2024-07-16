معسكرات الحسين للعمل والبناء تواصل فعالياتها في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - واصلت المراكز الشبابية في عدد من المحافظات فعالياتها تحت شعار "العمل التطوعي عطاء وانتماء" ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، بمشاركة مئات الشباب والشابات.

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وانطلقت في مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد اليوم الثلاثاء، فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء، تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، وبمشاركة 25 شابة، ضمن الفئة العمرية من 12-14 عاما.



وتضمنت فعاليات المعسكر والتي حضرها مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني وأعضاء غرفة عمليات المعسكرات في المديرية، مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة لليافعين واليافعات.



وبين المومني أن الهدف من معسكرات النشاط الرياضي والبدني هو الاستثمار بطاقات الشباب واستغلال أوقات فراغهم من خلال توفير المحفزات لهم على الإبداع والابتكار.



واختتمت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء الذي نفذه مركز شابات كفرنجة بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية 12-14 سنة تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاماً من العطاء والإنجاز".



كما اختتمت في مركز شباب وشابات دير أبي سعيد، فعاليات معسكرات "النشاط الرياضي والبدني"، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز".



وبلغ عدد حضور المعسكر الذي حضره مدير شباب محافظة اربد، يحيى المومني، 25 شابا وشابة من كل مركز شبابي ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما والذي استمر لمدة يومين.



وتضمنت الفعاليات التي قدمها مجموعة من المدربين مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية والألعاب المنوعة من التراث الشعبي المحفزة لليافعين.



وقال مدير شباب عجلون محمد طبيشات إن معسكرات النشاط الرياضي والبدني تهدف إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير المحفزات على الإبداع والابتكار.



وتضمنت الفعاليات جلسةً حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا، ومجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة لليافعين وألعابًا شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي وأعمال تطوعية في المركز.



واختتمت اليوم أيضا في مركز شباب وشابات الرصيفة معسكر "الشباب والأمن الوطني"، والذي نفذته مديرية شباب محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام بمشاركة 40 شاباً وشابةً، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 "اليوبيل الفضي: ربع قرن من العطاء والإنجاز".



وبين مدير المديرية، عمر العزام، أن المعسكر يهدف إلى ترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية لدى الشباب وتعزيز الهوية الوطنية، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها، وترسيخ مفاهيم الأمن الوطني والسلامة الوطنية لدى الشباب.



وأشار إلى أن فعاليات المعسكر، الذي نفذ على مدار يومين، تضمنت ورشة توعوية عن المخدرات، وأنواعها، وآثارها الخطيرة على الفرد والمجتمع، ودور الشباب في التوعية بمخاطرها، وورشة عمل عن الأمن السيبراني من ناحية المفهوم، وأهميته في توفير الحماية للأفراد والمؤسسات والبرامج والأنظمة، وطرق توفير الحماية ضد عمليات الاحتيال والابتزاز وسرقة البيانات المهمة.



كما تضمنت فعاليات المعسكر ورشة عمل لإدارة الشرطة المجتمعية حول أهمية عمل الشرطة المجتمعية وواجباتها ودورها في تقديم الخدمة المجتمعية، ومحاضرة حول الخدمات التي تقدمها إدارة الأمن الوقائي، والتعاون ما بين الأمن الوقائي والمجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن بمفهومها الشامل.