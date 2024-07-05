معسكرات الحسين للعمل والبناء تواصل فعالياتها

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية، اليوم الجمعة أنشطة وفعاليات في عدد من المحافظات ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024.

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وانطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، والتي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "اليوبيل الفضي: 25 عاما من العطاء والإنجاز"، بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.



وقال مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، إن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 تأتي في ظل احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، لتسهم في تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية، والمساهمة في بناء الشخصية الشبابية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية، لتمكين الشباب وبناء مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتدريبهم على المهارات الرقمية ومهارات الحياة العصرية، والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.



وأضاف العزام، أن معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام تستمر حتى 31 أب تتميز بكونها تتضمن برامج نوعية متعددة تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم.



وأشار إلى أن المعسكرات النهارية الخاصة بالمراكز الشبابية، تضم "معسكر النشاط الرياضي والبدني ومعسكر المسارات السياحية للفئات العمرية (12- 14) و (15- 17) عاما"، ومعسكرات المديرية والتي تضم مجموعة متنوعة تتضمن معسكرات سواعد الإنقاذ،



والشباب والأمن الوطني، والمشاركة السياسية والحزبية، والإرشاد الوظيفي للشباب، والعمل عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعسكرات اليوبيل الفضي، والتربية الإعلامية والمعلوماتية.



وكما تشمل المعسكرات، معسكر التدريب المهني والتعليم التقني، والمعسكرات المركزية المنفذة من الوزارة والتي تتضمن معسكرات الكشافة والمرشدات، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والمغامرة والتحدي والاستكشاف، وصناعة الألعاب، ومعسكرات الملكية الفكرية.



وفي محافظة جرش، انطلقت بمديرية شباب محافظة جرش، معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاما من العطاء والإنجاز"، بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.



وقال مدير شباب جرش حمزة العقيلي خلال انطلاق المعسكرات، إن أكثر من 1500 شاب وشابة سيشاركون هذا العام في برامج وفعاليات المعسكرات في المحافظة.



وأضاف، أن المعسكرات تتضمن برامج نوعية تتماشى مع تطلعات الشباب، من خلال تأهليهم وتدريبهم وتعميق قيم المعرفة والانتماء للوطن، مبينا أهمية استغلال واستثمار طاقات وإبداعات الشباب بما يعود عليهم بالفائدة لهم ولمجتمعاتهم.



وأشار إلى إن المعسكرات تتضمن أنشطة منها البدنية والرياضية والمسارات السياحية وسواعد الإنقاذ والشباب والأمن الوطني والعمل عن بعد والكشافة والمرشدات والمغامرة والتحدي وعيون الأردن وتكنولوجيا المستقبل والتدريب المهني والتعليم التقني للشباب و الملكية الفكرية.



كما وانطلقت في العقبة، اليوم معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "اليوبيل الفضي، 25 عاما من العطاء والإنجاز"، وذلك بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع المدني.



وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، إن أكثر من 1800 شاب وشابة سيشاركون هذا العام في برامج وفعاليات المعسكرات، والتي تتضمن برامج نوعية تتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية، والقضايا الشبابية ذات الأولوية، مثل التربية الإعلامية، والذكاء الاصطناعي والمشاركة السياسية والإرشاد الوظيفي وصناعة الألعاب الإلكترونية والتي تهدف إلى تمكين الشباب وبناء مهاراتهم وتطوير قدراتهم.



وتتضمن معسكرات المراكز الشبابية النشاط الرياضي والبدني وبواقع يومين، ومسارات سياحية ليوم واحد للذكور والإناث وبمشاركة 25 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من (12-14 عاما) و (15- 17 عاما)، بالإضافة إلى معسكرات المشاركة السياسية والحزبية، والإرشاد الوظيفي للشباب، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، وسواعد الإنقاذ، والعمل عن بعد، والشباب والأمن الوطني، و اليوبيل الفضي، بواقع يومين لكل معسكر، إضافة الى معسكر التدريب المهني والتعليم التقني للشباب، بواقع 4 أيام وبمشاركة 40 شابا ضمن الفئة العمرية من (18-24 عاما).