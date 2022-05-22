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الأحد، 22-05-2022 11:58 م

معسكر شبابي بعنوان الأمن والسلامة الوطنية بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الكرك التابع لمديرية شباب الكرك اليوم الأحد معسكرا بعنوان"الأمن والسلامة الوطنية" بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات من مختلف أنحاء المحافظة بإشراف الناشطة الشبابية لينا الضمور.

وركز المعسكر الذي استمر يومين على محاور الأمن والسلامة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة وخالية من المخاطر، وصولا إلى المحافظة على أرواح الأفراد في مختلف مجالات العمل وحماية الممتلكات من التعرض للمخاطر الطبيعية، أو البشرية.

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