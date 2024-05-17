الجمعة 17-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 17-05-2024 06:45 م

معسكر كشفي بيئي في بيت شباب إربد

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 الوكيل الاخباري - نفذ مركز شباب وشابات الصريح المدمج، ومركز شباب المزار الشمالي التابعان لمديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب المحافظة اليوم الجمعة، معسكرًا كشفيًا بيئيًا، بمشاركة 30 شابًا ضمن الفئة العمرية من (12- 15 عامًا).

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وقال مدير شباب إربد يحيى ألمومني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا المعسكر يهدف إلى تعليم وتعريف المشاركين بأهمية الحركة الكشفية، كونها حركة عالمية غايتها إعداد الشباب الواعي والالتزام بالوعد والقانون.

 

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