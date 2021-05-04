معلمو عمان يتلقون لقاح كورونا اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ معلمو العاصمة عمان، بالتوجّه اليوم الثلاثاء ، إلى مراكز التطعيم الخاصة بهم لتلقي المطعوم ضد فيروس كورونا.

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وكانت وزارة التربية والتعليم ، وجهت أمس الإثنين، رسالة عاجلة الى معلمي العاصمة عمان المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم .

وقالت الوزارة في بيان: "على جميع المسجلين من معلمي محافظة العاصمة، التوجه صباح الثلاثاء 4 أيَّار/مايو 2021 إلى أي مركز من مراكز التطعيم الخاصَّة بالمعلمين الآتية : مدرسة الملك عبد الله للتميز/ القويسمة، مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، ومدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا .





وأضافت أن "برنامج التطعيم سيكون وفق الترتيب الآتي: من 9:00 ولغاية 10:00 صباحًا: أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: أ ، ب، ت، ث، ج، هـ".



ومن الساعة 10:00 ولغاية 11:00 صباحًا: أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ح، خ، د، ذ، ر، ز، و، أما من 11:00 ولغاية 12:00 صباحًا فأصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: س، ش، ص، ض، ي"، بحسب بيان الوزارة.



وأشارت إلى أنه "من الساعة 12:00 ولغاية 13:00 مساءً، لأصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ط، ظ، ع، غ، ف، ومن الساعة 13:00 ولغاية 14:00 مساءً أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ق، ك، ل، م، ن".



وأضافت أنه "ستعلن لاحقًا بقيَّة المراكز الخاصَّة لتطعيم المعلمين في محافظات المملكة كافَّة، مع التأكيد على أن حملة التطعيم تشمل زوجات المعلمين وأزواج المعلمات".





