معلمو منصة درسك يطالبون بمستحقاتهم والتربية ترفع المسؤولية عن عاتقها

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - شكا معلمو منصة درسك البالغ عددهم 1500 من تأخر مستحقاتهم المالية الدفعة الثانية للصرف، العالقة من تاريخ22/11/2020.

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وقالوا لـ الوكيل الإخباري أنهم خلال الأسبوع قبل الماضي ذهبوا للوزارة بهدف مقابلة الوزير الدكتور محمد أبو قديس من أجل النظر في قضيتهم بعين الإعتبار إلا أنهم عادوا أدراجهم خائبين، حاملين نفس الوعود التي يسمعونها دائما؛ وهي أن الصرف خلال يومين.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد مساعفة أن وزارة التربية والتعليم جمعت كل المعززات ووضعتها أمام الرئاسة، ليصبح البت في هذه المسألة خارج يدها.

كما وأكد مصدر مطلع في وزارة التربية لـ الوكيل الإخباري أن مستحقات معلمي منصة درسك كانت في أدراج وزارة المالية ثم رفعت إلى رئاسة الوزراء منذ أكثر من أسبوعين،الأمر الذي أدى لإعطاء وعود للمعلمين بأنها ستصرف خلال يومين، إلا ان الرئاسة لم توقع على صرفها حتى اللحظة.