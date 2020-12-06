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الأحد، 06-12-2020 03:11 م

معلومات جديدة حول الصخرة التي الهبت مواقع التواصل الاردنية

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الوكيل الاخباري -بعدما نشر شبان من لواء ذيبان في مواقع التواصل الاجتماعي جلساتهم فوق ما باتت تُسمى " صخرة عراعر" شهدت خلال الأيام الأخيرة كثافة في حركة الزائرين حيث تطل على مشهد خلّاب لوادي الموجب الذي يتوسطه سد الموجب، ومرتفعات الكرك الشمالية التي تقف هذه الصخرة بموازاتها.
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تقع صخرة عرار على بعد 5 كم من ذيبان البلدة، ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وتمتاز بإطلالة فريدة في صورة أشبه وكأنها تعانق الأفق ويشعر الجالس فوقها براحة النفس والسكينة واكتشاف جمالية الوادي والجبال المحيطة بها .

ويقع الحجر أعلى المنحدر الشمالي لوادي الموجب بالقرب من موقع عراعر شرقي ذيبان ويعود الموقع إلى العصر الحديدي بحسب الكتابات التاريخية للملك ميشع التي ذكرت موقع الحجر الذي هو جزء من ذيبان عاصمة مملكة مؤاب ومسلتها الشهيرة .

قال الشاب حمزة النصر ملتقط الفيديو ان الهدف من اللقطة الترويج للمنطقة سياحيا وتطوير مطل ذيبان أو تغييره لموقع آخر من الاطلالات الغنية بها المنطقة وتولي الجهات المختصة الموقع اهتماماً أكثر وأن توفر له البنية التحتية المناسبة، من حيث المقاعد التي يحتاجها الزوار حتى يزداد الإقبال على المكان، ويبقى الزوار مدة أطول يستمتعون بالمناظر الخلابة ويوفر عشرات فرص العمل. وأوضح مدير مديرية آثار مأدبا خالد الهواورة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن صخرة عراعر من التكوينات الصخرية التي تعود الى العصور الجيولوجية التي تبدأ بالعصر الكريتاسي الذي ينتمي الى حقب الحياة الوسطى وتنتهي برسوبيات العصر الرباعي الذي ينتمي الى حقب الحياة الحديثة، موضحاً أن المنطقة شهدت خلال تاريخها الجيولوجي الطويل العديد من النشاطات والحركات التكتونية التي تتمخض عن نشوئها العديد من الطيات المحدبة والمقعرة والانكسارات.

وأكد الهواورة أهمية ذيبان الأثرية والسياحية وتاريخها المعروف الذي يمكن فيه اعتبار هذه الصخرة ضمن المناطق السياحية،وخصوصاً إذا ما تم عندها تشييد مرافق مطلّة على جمالية فريدة من حولها، لا سيما أن هذا المكان الذي يأتي الاهتمام به في الوقت الذي يتم فيه بناء مركز زوّار ذيبان.

وتتمتع بلدة ذيبان بموقع استراتيجي بين سدّي الوالة والموجب وما فيهما من مسارات سياحة المغامرة ومياه استشفائية، وتجلس على حافة وادي الموجب ويمر من خلالها الطريق السلطاني الذي كان وما زال يربط شمال الاردن بجنوبه منذ اقدم العصور.

كما يضم ذيبان اللواء مواقع اثرية فريدة كتل ذيبان الاثري وضريح ذيبان الروماني وخربة إسكندر ووادي الوالة ووادي الهيدان ومقام الصحابي أبو ذر الغفاري ومطل الموجب السياحي وقلعة مكاور وموقع عطروز وموقع دليلة الحمايدة الاثري، وفي ذيبان خربة إسكندر مدينة العصر البرونزي ومطل السحيلة بالإضافة إلى مجاورة ذيبان لأم الرصاص .

 




 

 


 

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