معهد الإدارة.. إنجازات وتطلعات للارتقاء بمستوى الأداء

الوكيل الإخباري - يعد بناء القدرات والكفاءات، للارتقاء بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي في القطاعين العام والخاص، من أهم التوجيهات الملكية السامية التي دفعت معهد الإدارة العامة في السنوات الأخيرة ليحقق نقلة نوعية في البرامج والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، عن طريق عقد البرامج التدريبية العامة والخاصة في مجالات الإدارة العامة لجميع المستويات الوظيفية.

اضافة اعلان



ورافق ذلك، تغير البنية التحتية والوسائل والأدوات التي يعتمدها في التدريب، والتي أوصلت طاقته الاستيعابية لما يقارب 450 متدربا يوميا، بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات، وتقديم الاستشارات للمؤسسات الرسمية والأهلية.



وقالت مدير عام المعهد سهام الخوالدة إن المعهد يقدم برامج تدريبية تستهدف القيادات وبناء قدراتها بفئاتها المختلفة، من خلال مجموعة من الحقائب التدريبية والمواد العلمية التي تم تطويرها بما يواكب التطورات والمستجدات، ويحاكي الاحتياجات الفعلية للمتدربين، وتركز على ترسيخ مبادئ ومفاهيم الحوكمة والتميز والاستدامة والريادة والابتكار.



وأشارت الخوالدة إلى أنه في نهاية عام 2021 صدرت نسخة معدلة من نظام الخدمة المدنية، وكان من أبرز تعديلاته، إضافة بعض المواد التي كلفت معهد الإدارة العامة لاعتماد البرامج التدريبية واعتماد التدريب المتخصص داخل الدوائر من قبل موظفيها المتخصصين، واعتماد البرامج التدريبية والدورات بعد اجتياز الامتحانات المخصصة لها واعتمادها من المعهد، حيث استفاد من برامج المعهد التدريبية عام 2021 نحو 14237 مشاركا.



وبينت أن المعهد يحرص على اختيار مدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة العملية والعلمية على حد سواء، وإتاحة المجال لاستقطاب المدربين الخارجيين من غير كادر المعهد للتدريب لديه، وفق شروط محددة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للمدربين على موقع المعهد، تمكن المدرب الذي لديه الرغبة في التدريب التسجيل فيها بشكل إلكتروني ذاتي، مشيرة إلى أنه يتم فرز الطلبات من قبل لجنة مختصة في المعهد وتقييمها، والتأكد من مطابقتها لمعايير اختيار المدربين المعتمدة.



وتحدثت الخوالدة عن بناء الخطة التدريبية السنوية للمعهد بشكل يلبي الاحتياجات التدريبية والتطويرية الفعلية لموظفي القطاع العام، بناء على مسح دوري يتم في نهاية كل عام لتحديد الاحتياجات التدريبية، من خلال اللقاءات مع مدراء التدريب فيها والاستبانات المسحية التي يقوم بها المعهد.



وبشأن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، بينت أن المعهد يوفر البرامج التي تكفل تزويد المشاركين فيها بأحدث المعارف والمهارات والاتجاهات في مجالات الإدارة العامة، وبما يتواءم مع رؤية المعهد المتجسدة بأن المورد البشري المدرب على أفضل الممارسات، يعد الركيزة الأساسية في التنافسية والاستدامة باعتباره المحور الرئيسي للعمل الحكومي.



واضافت ان المعهد ينفذ 4 أنواع من البرامج المتعلقة بإعداد القيادات والمسار الإداري، وتعقد هذه البرامج تحت إشراف مركز القيادات الحكومية المنشأ في المعهد، وتضم برامج الفئة العليا، والمدراء، ورؤساء الأقسام والشعب، والقيادات لفئة الشباب، وبرامج المسار الوظيفي المبني على الكفايات العامة والجوهرية، والبرامج المهنية المرتبطة بالمسارات الفنية والمتخصصة وفق أحدث الممارسات، والبرامج العامة التي تعمل على سد الفجوات في الأداء، وبرامج مهارات لغوية وحاسوب، وكذلك برامج توجيه وتمكين الموظف الجديد.



وأشارت الخوالدة إلى أنه تم استحداث مركز القيادات الحكومية التابع لمعهد الإدارة العامة بهدف بناء قيادات حكومية كفؤة ومؤهلة وقادرة على تولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة في الجهاز الحكومي، من خلال إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة وفق أفضل الممارسات المتبعة في تطوير وبناء القيادات.



كما يقوم المركز بإعداد وتطوير الخطط والسياسات والمنهجيات وآليات بناء القيادات والقدرات القيادية في القطاع العام، وتطوير المسارات التدريبية المتخصصة، لإعداد وتأهيل القيادات في القطاعين العام والخاص، وبمختلف المستويات تحت عنوان (تأهيل قيادات مستقبلية، وقيادات جديدة، وقيادات على رأس عملها).



وبينت أن المركز قدم مجموعة من الورش التي تستهدف شاغلي الوظائف برتبة أمين عام ومدير عام، وبرامج تستهدف شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية الوسطى، لافتة إلى أن العمل جار على تنفيذ برامج موجهه للقيادات النسائية، حيث أطلق المعهد برنامج المهارات القيادية للمرأة في القطاع العام والذي ينظمه مركز القيادات الحكومية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للديمقراطية والحوكمة.



وقالت إن البرنامج متخصص وطويل الأمد، وصمم لتدريب وتأهيل القيادات النسائية ليكن قادرات على التعامل مع تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل والارتقاء بمكانتهن وتعزيز مساهمتهن في مسيرة التنمية الشاملة، ويتكون من 3 مراحل، تتضمن كل مرحلة مجموعة من الاختبارات والمواد النظرية والعملية التطبيقية ومشاريع التخرج لاختيار الصفوة من القيادات النسائية، ويراعي شمولية المشاركة والتغطية الجغرافية للمملكة.