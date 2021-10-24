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الأحد، 24-10-2021 03:54 م

معهد الإعلام يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين

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 الوكيل الاخباري - اختتم معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مشروعاً يهدف إلى زيادة الوعي حول إعداد التقارير المراعية للنوع الاجتماعي، وخاصة النساء في مواقع العمل، لتغيير الصورة النمطية عن المرأة في الإعلام.

وقال المعهد في بيان اليوم الأحد، إن المشروع ركز على تعزيز الوعي بالمساواة بين الجنسين من منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية، وكيفية الإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

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