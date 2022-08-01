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الإثنين، 01-08-2022 08:27 م

معهد الإعلام يطلق اسم نبيل الشريف على غرفة الأخبار الرقمية الثانية

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الوكيل الاخباري -أطلق معهد الإعلام الأردني اسم المرحوم الدكتور نبيل الشريف على غرفة الأخبار الرقمية الثانية، خلال حفل تكريم للمرحوم أقيم برعاية سمو الأميرة ريم علي اليوم الاثنين.

وحضر حفل التَّكريم عدد كبير من السياسيين والوزراء والصحافيين والإعلاميين إلى جانب عائلة المرحوم، زوجته وأفراد أسرته، وأعضاء مجلس إدارة المعهد.

وقالت سمو الأميرة ريم علي في كلمة لها خلال الحفل، إنَّ الدكتور نبيل ترك بصمة لا تمحى في قطاع الإعلام الأردني من خلال مساهمته في تدريس أجيال من الصحافيين في كليات الصحافة ومن خلال رئاسته تحرير صحيفة الدستور.

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