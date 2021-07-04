معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

الوكيل الإخباري - عرض معهد الإعلام الأردني نتائج مشروع "صوت الشباب والشابات في الإعلام" الهادف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بمهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية بين طلبة المدارس الحكومية في المملكة.

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وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المشروع الذي بدأ في آب 2019، جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتمويل من مؤسسة كارنيغي في نيويورك، لتدريب معلمين ومعلمات في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز على مهارات التربية الإعلامية، وإنتاج الفيديو ورواية القصص الإخبارية وتصميم كتيبات تدريبية بإشراف محطة الشبكة التلفزيونية الأميركية (بي بي أس).



وتلقى 40 طالبا وطالبة تدريبات في التربية الإعلامية وإنتاج التقارير الإخبارية المصورة عبر الهواتف المحمولة، وإنتاج 12 مقطع فيديو لبثها عبر قناة المملكة حول القضايا التي تؤثر على الشباب ومجتمعاتهم. وأوضح البيان أنه جرى من خلال المشروع تصميم لعبة إلكترونية تفاعلية حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية والتفكير الناقد التي تستهدف الأطفال والشباب