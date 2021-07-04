الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأحد، 04-07-2021 10:21 ص

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

jmi-building


الوكيل الإخباري - عرض معهد الإعلام الأردني نتائج مشروع "صوت الشباب والشابات في الإعلام" الهادف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بمهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية بين طلبة المدارس الحكومية في المملكة.

اضافة اعلان


وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المشروع الذي بدأ في آب 2019، جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتمويل من مؤسسة كارنيغي في نيويورك، لتدريب معلمين ومعلمات في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز على مهارات التربية الإعلامية، وإنتاج الفيديو ورواية القصص الإخبارية وتصميم كتيبات تدريبية بإشراف محطة الشبكة التلفزيونية الأميركية (بي بي أس).


وتلقى 40 طالبا وطالبة تدريبات في التربية الإعلامية وإنتاج التقارير الإخبارية المصورة عبر الهواتف المحمولة، وإنتاج 12 مقطع فيديو لبثها عبر قناة المملكة حول القضايا التي تؤثر على الشباب ومجتمعاتهم. وأوضح البيان أنه جرى من خلال المشروع تصميم لعبة إلكترونية تفاعلية حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية والتفكير الناقد التي تستهدف الأطفال والشباب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
213978_15_1625380093

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

دي

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

1202119231235234914069

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

أحد أماكن الجلوس في حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد -(من المصدر)

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

362208_8_1589530194

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

620212394414693975864

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 115 أسرة

أخبار متعلقة
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

توجهات للسماح بإجراء انتخابات النقابات المهنية

RFD4B1fNBrkx2pqe4UUrk2RAtInVPueABalfNzvV

دودين: قوانين الدفاع لا تؤثر على حياة المواطنين

6202125105520211517296

اللقاح دون موعد لمن بلغ 40 عاماً اعتباراً من الجمعة

62-141243-jordanian-aqaba-gate-history-4

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

6202119173144479328487

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

620211819215466949518

وزير الاعلام : نقابة الصحفيين قادرة على اجراء انتخاباتها