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الإثنين، 04-04-2022 09:11 م

معهد الإعلام يعلن عن 50 منحة دراسية جزئية لدراسة الماجستير

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الوكيل الاخباري - أعلن معهد الإعلام الأردني عن تقديمه 50 منحة دراسية جزئية لمن سيقع عليهم الاختيار في برنامج ماجستير الصِّحافة والإعلام الحديث للعام الدراسي 2022/2023 المقبل.

وبدأ المعهد استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة 14 وسيستمر حتى نھاية شهر حزيران المقبل، ويستطيع الراغبون بالدراسة ومن يحملون درجة البكالوريوس من التخصصات الأكاديمية كافة التقدم للحصول على المنح، سواء من الأردنيين أو من الجنسيات العربية.

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