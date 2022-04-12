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الثلاثاء، 12-04-2022 05:06 م

معهد التدريب المهني في الطفيلة يطلق مبادرة توعوية

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الوكيل الإخباري - أطلق معهد التدريب المهني للذكور في الطفيلة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواء بصيرا، مبادرة توعوية تحت شعار "خذ لك فكرة وسجل بكرة".

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واستهدفت المبادرة توعية طلبة المدارس الثانوية حيال التخصصات المهنية المتوفرة في مراكز التدريب المهني، وأهمية إعداد القوى العاملة الماهرة من خلال البرامج التدريبية التي تتواءم وحاجة سوق العمل المهني لخدمة المجتمع المحلية.


وقال مدير المعهد، المهندس محمد الشرايدة، خلال إطلاق المبادرة التي جاءت تحت رعاية محافظ الطفيلة، الدكتور محمد أبو جاموس، وبحضور مدير تربية وتعليم قصبة الطفيلة، لبنى الحجاج، إن المبادرة تهدف الى زيادة نسب التحاق الشباب والشابات ببرامج التدريب المهني المتوفرة بالمعهد وتزويد سوق العمل بمحافظة الطفيلة بقوى عاملة تتمتع بميزة تنافسية في الكفايات والمهارات المهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل داخل المحافظة ومحافظات المملكة، فضلا عن تعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة وزيادة الثقة ببرامج وخدمات التدريب المهني التي يقدمها المعهد.


بدوره، أشار المحافظ أبو جاموس إلى أن حزمة التخصصات المهنية التي يتطلبها سوق العمل المهني، والتي تسهم في توفير فرص عمل للباحثين عن العمل مقارنة بالتخصصات الأكاديمية الراكدة وحجم الخريجين من هذه التخصصات لدى ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى دور التعليم المهني والتقني في توفير الكفاءات المهنية في القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة.


وتضمنت فعاليات المبادرة محطات للتوعية داخل مشاغل مركز التدريب المهني، حيث استهدفت في يومها الأول نحو 150 طالبا من مرحلة الصف العاشر، مع تنفيذ تمارين عملية في المشاغل، لافتا إلى أن فريقا من معهد التدريب المهني في الطفيلة يعكف على تنظيم زيارات ميدانية لمختلف المدارس الثانوية سواء للبنين أو البنات أو المراكز الشبابية، داخل محافظة الطفيلة لتوعية الشباب والشابات بكيفية التسجيل في البرامج التدريبية المعلن عنها في معاهد التدريب من خلال الرابط الإلكتروني: reg.vtc.gov.jo.

 




 

 


 

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