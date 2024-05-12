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الأحد، 12-05-2024 01:03 م

معهد الدراسات المصرفية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار يوقعان مذكرة تعاون

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الوكيل الإخباري - وقع معهد الدراسات المصرفية الأردني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لتعزيز تنفيذ ممارسات التمويل الرقمية الشاملة في الأردن في المجال المشترك لأنشطة الطرفين.

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وأكد مدير عام معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي، في بيان صدر عن المعهد، ان هذه الاتفاقية من شأنها، تعزيز الجهود المشتركة لتحسين تكافؤ الفرص من خلال التكنولوجيا المالية والرقمية والحلول التمويلية الشاملة.


وبين أن المعهد والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تربطهما علاقة طويلة الأمد في التعاون في عدد من الأنشطة وموضوعات الإصلاح التنظيمي المحيطة بالتمويل الشامل في المملكة، مبينا ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار من تطوير الشراكة التعاونية بين الجانبين.


وتهدف هذه الاتفاقية الى إنشاء إطار للتعاون كمنصة لتسهيل الحوار الذي يعزز التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالتمويل الرقمي الشامل، بحسب الهنداوي.
من جانبها، أوضحت المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جرتشن بيري، ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار إدراك البنك للدور الذي يمكن أن تلعبه الحلول المالية الرقمية والنظام البيئي للتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في المملكة.


وأشارت الى ان معهد الدراسات المصرفية الأردني لعب دورًا رائدًا في تعزيز وتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأردن ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مبينة ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمعهد سيعملان على تعزيز النظام البيئي للتمويل الرقمي الشامل في الأردن.


وأضافت ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيدعم المعهد لتطوير قدرة القطاع المالي في مجال التكنولوجيا المالية والرقمنة ودعم إنشاء مركز إقليمي للتميز لإبلاغ الإطار التنظيمي للنظام البيئي الوطني للتكنولوجيا المالية وبناء قدرات القطاع المالي من خلال معهد الدراسات المصرفية.


يذكر أن هذه الشراكة بين الطرفين، تعتبر ضمن إطار التزام المعهد المستمر بتوفير أعلى مستويات التعليم والتدريب والتطوير للمتدربين والمهنيين في القطاع المالي والمصرفي، والتي ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات المتدربين والمهنيين.

 




 

 


 

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