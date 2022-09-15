الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 01:09 م

معهد العناية بصحة الأسرة يطلق برنامج التدخلات النفسية لليافعين

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الوكيل الإخباري - أطلق معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك الحسين، برنامج التدخلات النفسية لليافعين لتخفيف التوتر، الممول من منظمة (نوفيك) الهولندية، بالشراكة مع جامعة (نيو ساوث ويلز) في أستراليا، وجامعة (في يو) امستردام.اضافة اعلان


وقال المعهد، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن إطلاق البرنامج جاء بعد عمل بحثي، ودراسات استمرت سنوات، لكشف مدى فعالية هذا التدخل لدى اليافعين، إضافة إلى حصول كوادره على تدريبات خاصة ودورات (توت) لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في تطبيق البرنامج ونقله إلى جهات ومؤسسات أخرى.

وينقسم البرنامج إلى شقين، أحدهما خاص لمن هم دون 18 عاما، والآخر لمن هم فوق 18 عاما، مشيرا إلى أن العمل بالبرنامج سيكون على طريقة المجموعات، وإجراء الجلسات الفردية والجماعية، لتقديم طرق واستراتيجيات جديدة للدعم والمساعدة النفسية الفردية والجماعية لمحتاجيها.

 




 

 


 

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