معهد تدريب عجلون يعلن عن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، معهد تدريب عجلون عن البدء بالتسجيل في البرنامج التدريبي للعام 2021 دفعة 25 .



وقال مدير معهد الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل المهندس هاشم فريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن مهن البرنامج التدريبي تشمل، التمديدات الصحية والتدفئة المركزية ومشغل وحدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وقصير ومركب قواطع جبس ودهان مباني مجهز ديكورات جبسية.

اضافة اعلان