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الجمعة، 31-05-2024 08:24 م

معهد تدريب مهني المفرق يحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - احتفل معهد تدريب مهني المفرق، بعيد استقلال المملكة الـ 78 برعاية محافظ المفرق سلمان النجادا.

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وأشار النجادا إلى الدور الكبير للهاشميين في نهضة الأردن وازدهاره وبناء أمجاده، لافتا إلى أنه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن قدم الهاشميون الغالي والنفيس للحفاظ على ثرى هذا الوطن ليبقى حرا أبيا وواحة أمن واستقرار رغم ما تعانيه المنطقة من أزمات، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي تمت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.


وتطرق مدير المعهد المهندس محمد بني خالد إلى معاني الاستقلال وعناوينه وما ترتب عليه من إنجازات على كل الصعد والمستويات، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي شملت جميع محافظات المملكة.


واستعرض مستشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني لشؤون الإعلام الدكتور جميل القاضي تاريخ الأردن العريق، مشيرا إلى مسيرة البناء والتطورات في المجالات كافة.


واشتمل الحفل الذي حضره عدد كبير من كوادر وطلبة المعهد والمواطنين، على قصائد عن الاستقلال وعرض أفلام وثائقية عن " حكاية الاستقلال" يصور الحقب التي مر بها الأردن منذ تأسيس الإمارة حتى تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى أغان وأهازيج وطنية.

 




 

 


 

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