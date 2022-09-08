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الخميس، 08-09-2022 03:05 م

معونات طارئة لمتضرري حريق سوق الألبسة المستعملة في إربد

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الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة تجارة إربد عن تقديمها مساعدات طارئة للمحال والبسطات المتضررة من الحريق الذي شب أمس الأربعاء، في سوق الألبسة المستعملة في إربد.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحه خلال لقائه اليوم الخميس، عددا من أصحاب المحال المتضررة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، محمود الرشدان، ووسيم مسعد، ومحمد العفوري إن المجلس قرر صرف معونات طارئة لهذه المحال بعد الانتهاء من عملية حصر الأضرار لكل محل على حدة.


وأشار إلى أنه سيصار إلى توزيع المعونات الطارئة وفق 3 مستويات، المحال المنتسبة للغرفة، وغير المنتسبة وللبسطات المرخصة.


وجرى التوافق على تشكيل لجنة خبراء تضم عددا من أصحاب المحال التجارية، وأعضاء في الغرفة لحصر الأضرار وإعداد كشوفات خاصة بأسماء المتضررين، للبدء بتقديم المعونات قياسا على ذلك.


وأكد الشوحه حرص الغرفة بتقديم الخدمة والمساعدة للقطاع التجاري بمكوناته كافة، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للغرفة ينص على تقديم المساعدات لمنتسبيها في الحالات والظروف الطارئة، من خلال صندوق الطوارئ الذي أنشىء لهذه الغاية.


بدورهم، ثمن المتضررون هذه المبادرة من غرفة التجارة، وبينوا أن عدد المحال المتضررة بلغ 40 محلا، منها 28 مستأجرة من بلدية إربد، وبعضها من التربية والتعليم، وعدد منها تضرر رغم تواجده خارج السوق.


ودعوا البلدية ومالكي المحال بالعمل على سرعة إعادة صيانتها؛ ليتمكنوا من العودة إلى ممارسة نشاطهم التجاري.

 




 

 


 

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