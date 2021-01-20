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الأربعاء، 20-01-2021 02:14 م

معونات ومساعدات عاجلة للأسر المتضررة من المنخفض

تعبيرية


الوكيل الاخباري - فوض مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة فروع الصندوق الموزعة على جميع المحافظات بتقديم المساعدات العاجلة للأسر التي تضررت بشكل كبير من المنخفض، مؤكدا جاهزية الصندوق للتعامل مع الظروف الجوية السائدة في المملكة.

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وقال المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، انه أوعز إلى المعنيين في الصندوق إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الحكام الاداريين، ومدراء التنمية الاجتماعية، للتعامل مباشرة مع الحالات التي تحتاج للمساعدة في مثل هذه الظروف الطارئة من خلال الاتصال على الخط الساخن لمركز الدعم والمساعدة (0791268888) .

 

يذكر أن الصندوق يعمل ضمن خطة الطوارئ المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، ويستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات في المحافظات والألوية في جميع مناطق المملكة.


-- (بترا)

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