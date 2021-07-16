مع اقتراب عيد الأضحى.. الصحة تحذر من تناول أكثر من 200 غرام لحمة

الوكيل الإخباري -

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قدمت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، عددا من النصائح الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.وحذرت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، من تناول أكثر من 200 غرام من اللحوم الحمراء والكبد خلال الوجبات اليومية، والاكتفاء بتناولها خلال وجبة الغداء، داعية إلى إضافة الخضار والخبز الأسمر عند تناولها.وأكدت على ضرورة تجنب البدء بتناول حلوى العيد لأنها فاتحة للشهية، مبينة أن حبة المعمول الواحدة تزن 20 غراما، وتحتوي على 140 سعرا حراريا وهو ما يعادل السعرات الحرارية في رغيف خبز صغير.ودعت إلى الإكثار من تناول السلطات والخضار والفواكه خلال الوجبات اليومية؛ لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ولوقاية الجسم من الإمساك.