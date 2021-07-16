الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق وسم 'نورت أمريكا سيدنا' احتفاء بزيارة الملك للولايات المتحدة.. صور

نصف مليون جرعة 'فايزر' هدية من بايدن للأردن

العثور على الطائرة الروسية المفقودة ونجاة جميع من على متنها

خطة أمنية ومرورية ورقابية متكاملة بإربد خلال العيد

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

إقبال ملحوظ على شراء ملابس العيد

فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 13 شخصاً

منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات شديدة الخطورة

189 مليار دولار إجمالي ودائع المقيمين في قطر

وفاة شابة وإصابة شقيقتها بحادث سير في الكرك

الجمعة، 16-07-2021 02:05 م

مع اقتراب عيد الأضحى.. الصحة تحذر من تناول أكثر من 200 غرام لحمة

637b9c6e-e721-4478-8f25-d3f03503ec10


الوكيل الإخباري -  قدمت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، عددا من النصائح الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وحذرت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، من تناول أكثر من 200 غرام من اللحوم الحمراء والكبد خلال الوجبات اليومية، والاكتفاء بتناولها خلال وجبة الغداء، داعية إلى إضافة الخضار والخبز الأسمر عند تناولها.

وأكدت على ضرورة تجنب البدء بتناول حلوى العيد لأنها فاتحة للشهية، مبينة أن حبة المعمول الواحدة تزن 20 غراما، وتحتوي على 140 سعرا حراريا وهو ما يعادل السعرات الحرارية في رغيف خبز صغير.

ودعت إلى الإكثار من تناول السلطات والخضار والفواكه خلال الوجبات اليومية؛ لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية ولوقاية الجسم من الإمساك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
E6WRWzXWUAU-UZ0

إطلاق وسم 'نورت أمريكا سيدنا' احتفاء بزيارة الملك للولايات المتحدة.. صور

1-1406652

نصف مليون جرعة 'فايزر' هدية من بايدن للأردن

5202018201038801613331

خطة أمنية ومرورية ورقابية متكاملة بإربد خلال العيد

tzD3MRtD5kcOlKMd0p2ukxvtZt4D6hpnovV2f8qP

إقبال ملحوظ على شراء ملابس العيد

czo3ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYWJlZWwubmV0L1VwbG9hZHMvTW9kZWxzL01lZGlhL0ltYWdlcy8yMDE3LzEyLzMwLzExMTg5MDk1NTguanBnIjs=

%42 متوسط نسبة الإشغال لفنادق عمّان

60f15eb64dcec

الملك يجتمع بقائد القيادة المركزية وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية

أخبار متعلقة
ع

الحظر الشامل الجمعة تخوف شعبي يسيطر على الأردنيين

6202114173637892261193

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

620211917467213659782

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تق

النيابة العامة تبحث موضوع التقارير الطبية القضائية المفتعلة

620212110120461179771

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

6202120172526596017151

ارتفاع جديد في نسبة الفحوصات الايجابية