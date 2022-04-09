مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء الأردنية على استفسارات حول مفطرات الصوم للدواعي الصحية التي قد يمر بها الانسان خلال نهار رمضان، خاصة مع الأجواء المغبرة و الخماسينية التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

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وبينت الدائرة في معرض الإجابات التي نشرتها على موقعها الالكتروني ورصدها " الوكيل الإخباري" أن استعمال التبخيرة واستنشاق دواء الفكس في نهار رمضان يفطر.



وأوضحت، أن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان.



وأشارت إلى أنه إذا كانت مجرد رائحة وأثر ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف فلا تفطر.



وحول حكم سحب عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار رمضان، اشارت الدائرة إلى أن سحب عينة من الدم والتبرع به لا يفسد الصوم لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة لأنه قد يضعف عن الصيام .



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