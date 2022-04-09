السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

مبادرة ملكية بإنشاء مصنع ألبسة في البلقاء

اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس

قرابة 40 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في شهرين

48 إصابة على الأقل بالاختناق داخل أحد المصانع في المفرق

الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

السبت، 09-04-2022 11:13 ص

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

tbl_articles_article_20141_780eb217dc3-ce0a-4afa-9855-bce58ced9585


الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء الأردنية على استفسارات حول مفطرات الصوم للدواعي الصحية التي قد يمر بها الانسان خلال نهار رمضان، خاصة مع الأجواء المغبرة و الخماسينية التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

اضافة اعلان


وبينت الدائرة في معرض الإجابات التي نشرتها على موقعها الالكتروني ورصدها " الوكيل الإخباري" أن استعمال التبخيرة واستنشاق دواء الفكس في نهار رمضان يفطر. 

وأوضحت، أن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. 

وأشارت إلى أنه إذا كانت مجرد رائحة وأثر ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف فلا تفطر.


وحول حكم سحب عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار رمضان، اشارت الدائرة إلى أن سحب عينة من الدم والتبرع به لا يفسد الصوم لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة لأنه قد يضعف عن الصيام . 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ec230eaf-7598-4f47-aa31-d0397be1ef79

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

عيسوي

مبادرة ملكية بإنشاء مصنع ألبسة في البلقاء

Dangerous-Chemicals

48 إصابة على الأقل بالاختناق داخل أحد المصانع في المفرق

ة

الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

0L5A9525

تجارة عمان: إنجاز 198 ألف معاملة بخدمة المكان الواحد

0L5A1502 - Copy

25 مليون يورو لدعم استجابة الأردن لارتفاع أسعار السلع

أخبار متعلقة
صيام-الأطفال

توضيح من الإفتاء حول صيام الاطفال

277785547_348466777321678_4992710601531719882_n

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

pic_192445

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

عرباي حلوة

الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين

0L5A2396

الشبول يكشف طبيعة الإجراءات التخفيفية في رمضان

622b8436c027b

سلطة المياه تنفذ 68 حفيرة جديدة في مختلف مناطق المملكة