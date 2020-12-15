مع بدء فصل الشتاء ... أصوات مناشير الخشب ترعب غابات المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع بداية فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة بشكل كبير يلجأ البعض الى وسائل غير مشروعة في الحصول على مصدر للتدفئة والمتمثل بقطع الاشجار في الغابات واشعالها للوقاية من برد الشتاء القارص .

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وقد اشتكى العديد من المواطنين للوكيل الاخباري قيام البعض بقطع الاشجار والقيام ببيعها بالخفاء مما يؤدي الى الاخلال بالنظام البيئي في الغابات اضافة الى الحاق الضرر في اشجار معمرة تنشر مناظر خلابة في المملكة وتساهم في الترويج السياحي .

مواطنون اكدوا على ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المعنية على من يقوم بقطع الاشجار خاصة في محافظات عجلون وجرش والبلقاء والتي تشتهر بالغابات الكثيفة .

مديرية الامن العام ضبطت امس عددا من الاشخاص يقومون بنقل بعض الاشجار المعمرة حيث تم تحويلهم للقضاء وذلك لمخالفتهم قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وبالتحديد بند الاشجار النادرة وشبه المنقرضة .



