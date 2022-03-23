مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في غرب العاصمة عمّان، تساقطاً للثلوج المخلوطة مع الامطار، خلال المنخفض الجوي الجديد الذي يؤثر على المملكة.



وبيّن مقطع فيديو رصده "الوكيل الإخباري" تساقطاً للثلوج كان غزيراً في بعض الأحيان في مناطق غرب وشمال عمان مع دخول المنخفض، مع ساعات ما بعد ظهر اليوم الأربعاء.



وأكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن أقل درجة حرارة قد ستشهدها المملكة خلال المنخفض الذي ستتأثر به المملكة اعتباراً من اليوم الأربعاء(درجتين تحت الصفر) في مرتفعات الشمال.

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