الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

الضمان يكشف حول صرف مبالغ مالية للعاملين المؤمّن عليهم بداية رمضان

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

الأربعاء، 23-03-2022 02:22 م

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

main_image62304ad88ed94


الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في غرب العاصمة عمّان، تساقطاً للثلوج المخلوطة مع الامطار، خلال المنخفض الجوي الجديد الذي يؤثر على المملكة. 

وبيّن مقطع فيديو رصده "الوكيل الإخباري" تساقطاً للثلوج كان غزيراً في بعض الأحيان في مناطق غرب وشمال عمان مع دخول المنخفض، مع ساعات ما بعد ظهر اليوم الأربعاء. 

وأكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن أقل درجة حرارة قد ستشهدها المملكة خلال المنخفض الذي ستتأثر به المملكة اعتباراً من اليوم الأربعاء(درجتين تحت الصفر) في مرتفعات الشمال.

اضافة اعلان


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202220171930427625229

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

pic_124608

المعايطة يعلق على نجاح 10 حزبيين برئاسة بلديات كبرى

IMG_3821

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

image

عطاءات بنية تحتية في البترا بقيمة مليوني دينار

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2021-12-25 at 2.41.31 PM

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
220221075459628807212

رأس منيف الأعلى تسجيلاً والعقبة ومعان بلا أمطار.. تفاصيل وأرقام أمطار المنخفض الجوي

435046_1_1637845080

حكم بحبس وزير أشغال أسبق

2202212144733679060851

تحذير هام من الأرصاد للسائقين - تفاصيل

6154517642360434894dc59d

السجن 10 سنوات لشخصين شكّلا "عصابة" لسرقة صيدليات تحت تهديد السلاح في عمّان

1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

dbf729c4e0fc99598f575b6a8b55e956

السفير الديحاني: 62 ألف أردني في الكويت