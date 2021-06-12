مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر 'هاشتاغ ' #الأردن_يتنفس_زين عبر منصة تويتر، اليوم السبت، للتشجيع على السياحة في الأردن بعد أن تعرض القطاع لركود حاد خلال جائحة كورونا.
ويهدف الهاشتاغ بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى تداول أكبر عدد ممكن من الصور و مقاطع الفيديو لمناطق سياحية بالأردن بمناسبة عودة فتح باب السياحة في المملكة.
وأضاف أحد النشطاء أن شركة الاتصالات زين ستقدم جائزة لمن يشارك في نشر الهاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين مع صور لإحدى المناطق السياحية في المملكة.
June 12, 2021
بعيدا عن المسابقة بس حبيت اورجيكم غور الأردن الشمالي "جنة الأردن"🇯🇴❤️#الاردن_يتنفس_زين pic.twitter.com/1gBBUYfnyN— جُمانَة (@RRABABAHH) June 12, 2021
#الاردن_يتنفس_زين جبال السلط pic.twitter.com/SbnXDQ7Gki— Abdullah (@abd3hl) June 12, 2021
قلعة عجلون || البتراء#الاردن_يتنفس_زين pic.twitter.com/MHl2JaBSem— D I N A 𓂆 (@Dina_altoubah) June 12, 2021
وعلى سبيل الجمال جمالها— by_alesraa (@AlesraaAbadi) June 12, 2021
ابيييش احلى من السلط ❤️🇯🇴#الاردن_يتنفس_زين#الاردن pic.twitter.com/fyho9cUUf5
June 12, 2021
June 12, 2021
June 12, 2021
عجلون 🇯🇴🇯🇴 #الاردن_يتنفس_زين #الاردن pic.twitter.com/IfK2lUQOzg— الدرع الأردني 🇯🇴 (@JordanianShield) June 12, 2021
June 12, 2021
June 12, 2021
June 12, 2021