مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر 'هاشتاغ ' #الأردن_يتنفس_زين عبر منصة تويتر، اليوم السبت، للتشجيع على السياحة في الأردن بعد أن تعرض القطاع لركود حاد خلال جائحة كورونا.

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ويهدف الهاشتاغ بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى تداول أكبر عدد ممكن من الصور و مقاطع الفيديو لمناطق سياحية بالأردن بمناسبة عودة فتح باب السياحة في المملكة.



وأضاف أحد النشطاء أن شركة الاتصالات زين ستقدم جائزة لمن يشارك في نشر الهاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين مع صور لإحدى المناطق السياحية في المملكة.