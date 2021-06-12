السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

القبض على محتال أجنبي يستخدم الدولار الأسود - صورة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

السبت، 12-06-2021 04:09 م

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

عمان


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر 'هاشتاغ ' #الأردن_يتنفس_زين عبر منصة تويتر، اليوم السبت، للتشجيع على السياحة في الأردن بعد أن تعرض القطاع لركود حاد خلال جائحة كورونا.

اضافة اعلان

ويهدف الهاشتاغ بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى تداول أكبر عدد ممكن من الصور و مقاطع الفيديو لمناطق سياحية بالأردن بمناسبة عودة فتح باب السياحة في المملكة.


وأضاف أحد النشطاء أن شركة الاتصالات زين ستقدم جائزة لمن يشارك في نشر الهاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين مع صور لإحدى المناطق السياحية في المملكة.

 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1877

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

د

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

ص

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

فرص

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

ايمن

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

ففف

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

أخبار متعلقة
1 (18)

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

520217222529483061702

الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

الملك

نقابة الأطباء تثمن التوجيهات الملكية بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى الأردن

12202013101252588009141

الحكومة تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي الشامل

كط

التيار الكهربائي يعود إلى كافة مناطق المملكة

الوكيل نهار

إعادة 20 بالمئة من الحمل الكهربائي في المملكة