مع موجة الحرّ.. تعرّف على الطريقة الأفضل لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، أنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع معدلات الأحمال الكهربائية التي تسجل على الشبكة، وبين قيمة فواتير الكهرباء للقطاع المنزلي.

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وأشارت القاق لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه في الأحوال الجوية التي تشهد ارتفاعا أو انخفاضاً على درجات الحرارة، يتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية للتدفئة أو التبريد لفترات أطول، ما يؤدي إلى زيادة كمية الاستهلاك.



وقالت، إن على المواطنين اتباع الطرق الصحيحة التي تُقلّل من الاستهلاك، ويجب استخدام الأجهزة ذات الجودة العالية.



من جهتها دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المواطنين إلى الاستهلاك الأمثل للكهرباء لغايات التوفير، خاصة خلال موجة الحرّ التي تشهدها المملكة.



وقالت الوزارة، إن ضبط المُكيف على درجة حرارة 24 مئوية، واغلاق الأبواب والنوافذ اثناء تشغيل المكيف، وتنظيف فلتر الهواء من الغبار كل اسبوعين، وعدم تشغيل جميع أجهزة التكييف مرة واحدة، كلها طرق وخطوات تسهم في تقليل الاستهلاك.



وسُجل أمس الأحد، أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي في المملكة، وصل إلى 3620 ميغاواط، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية.

