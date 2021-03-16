مغتربون لـ الوكيل : قلوبنا تتقطع على بلدنا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عدد من المغتربين للوكيل الاخباري ان الوضع في الاردن مقلق جدا وبحاجة الى تكاتف الجميع للحد من الارتفاع المتواصل في عدد اصابات كورونا .

اضافة اعلان



إحدى المغتربات الاردنيات في دولة الامارات قالت للوكيل الاخباري ان على الحكومة الحد من انتشار فيروس كورونا باعادة فرض الحظر الشامل او اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين .

وقال مغتربون ايضا ان قلوبهم تتقطع على تفاقم الوضع الوبائي في المملكة وارتفاع عدد اصابات كورونا الامر الذي أدى الى خوفهم من زيارة المملكة في الفترة الحالية .

وكانت المملكة امس قد سجلت 9417 اصابة بكورونا وهي اعلى حصيلة منذ بدء الجائحة .



