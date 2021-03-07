مفاجآت التعديل الحكومي .. عسكري و مهندس معماري !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تسلم مدير عمليات خلية أزمة كورونا السابق العميد مازن الفراية حقيبة وزارة الداخلية .وابدى الناشطون اعجابهم في شخصية الفراية وقدرته على ادارة ملف خلية الازمة معبرين عن امالهم في ان يكون قادراً على ادارة حقيبة وزارة الداخلية باقتدار .وعين الفراية نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (2021) ، وشغل منصب مدير خلية أزمة كورونا (2020)كما سلط ناشطون الضوء على تكليف المهندس صخر مروان دودين كوزير للدولة لشؤون الإعلام.ودودين يحمل بكالوريوس هندسة معمارية من الجامعة الأردنية ، وبحسب سيرته الذاتية فلا يحمل دودين أي خبرة في العمل الإعلامي.ويشار ان الفراية ودودين يحملان الحقيبة الوزارية لاول مرة وذلك في حكومة الدكتور بشر الخصاونة لأول مرة .والغى التعديل الثاني على حكومة الدكتور بشر الخصاونة حقائب، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ، كما دخل 5 وزراء جدد إلى تشكيلة الخصاونة .وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة .