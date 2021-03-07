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السير الذاتية لوزراء حكومة الخصاونة

الأحد، 07-03-2021 04:23 م

مفاجآت التعديل الحكومي .. عسكري و مهندس معماري !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تسلم مدير عمليات خلية أزمة كورونا السابق العميد مازن الفراية حقيبة وزارة الداخلية .
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وابدى الناشطون اعجابهم في شخصية الفراية وقدرته على ادارة ملف خلية الازمة معبرين عن امالهم في ان يكون قادراً على ادارة حقيبة وزارة الداخلية باقتدار .

وعين الفراية نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (2021) ، وشغل منصب مدير خلية أزمة كورونا (2020)

كما سلط ناشطون الضوء على تكليف المهندس صخر مروان دودين كوزير للدولة لشؤون الإعلام.

ودودين يحمل بكالوريوس هندسة معمارية من الجامعة الأردنية ، وبحسب سيرته الذاتية فلا يحمل دودين أي خبرة في العمل الإعلامي.

ويشار ان الفراية ودودين يحملان الحقيبة الوزارية لاول مرة وذلك في حكومة الدكتور بشر الخصاونة لأول مرة .

والغى التعديل الثاني على حكومة الدكتور بشر الخصاونة حقائب، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ، كما دخل 5 وزراء جدد إلى تشكيلة الخصاونة . 

 وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة . 

 




 

 


 

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