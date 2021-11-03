مفاوضات جديدة بين الأردن والعراق بشأن خط أنابيب البصرة - العقبة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة النفط العراقية في بيان الأربعاء إن كلفة مشروع خط أنابيب (البصرة-العقبة)، شريطة أن تنخفض إلى ما دون التسعة مليارات دولار.

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وأضافت أن المفاوضات بين الأردن والعراق بشأن المشروع وصلت إلى مراحل متطورة.



الوزارة، أوضحت أن "المشروع لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متطورة، بهدف أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية للعراق والأردن، شريطة تخفيض كلف التنفيذ إلى ما دون الـ 9 مليار دولار".



مشروع أنبوب النفط العراقي – الأردني، يتضمن مد المقطع الأول للأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب 700 كم، وبطاقة تصميمية تتسع لمليونين، و250 ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة- العقبة) بمسافة 900 كم، وبطاقة تصميمية مليون برميل.

