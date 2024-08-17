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دورة تدريبية في بصيرا حول شبكات الري
التربية توضح حول التعيينات على حساب التعليم الإضافي
تنويه حول دوام المدارس الخاصة
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قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية
المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية
التربية: الحصة الأولى تبدأ الساعة الثامنة ولمدة 45 دقيقة
فلسطين
فلسطين
رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم المستوطنين على قرية جيت بالضفة
حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف اطلاق النار في غزة وهم
القسام تعلن مقتل وإصابة جنود للاحتلال في تل الهوى
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الوحدات ضيفاً ثقيلاً على مغير السرحان بالدوري الاردني
ليفربول في مهمة سهلة بالدوري الانجليزي
برشلونة ضيفاً على فالنسيا بالدوري الإسباني
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تكريم شركة اليوم للاغذية في يوم الصناعة الأردنية
تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور
سامسونج تُوسِّع نطاق ميزة "Circle to Search" لتشمل سلسلتي Galaxy A وGalaxy Tab S9 FE
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