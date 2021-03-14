الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 01:08 م

مفتي المملكة: لا يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الحظر

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الوكيل الاخباري - قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إنه لا يصحّ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الأوقات التي تغلق فيها المساجد بسبب انتشار الأوبئة، لعدم وجود العذر الشرعي الذي يجيز ذلك.

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وأكد سماحته اليوم الأحد، أنه لا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعيّ، وقد أباح الإسلام الجمع بين الصلاتين رخصة في بعض الصور، كالسفر والمطر والخوف، وأجاز بعض العلماء الجمع بسبب المرض للمريض الذي يشقّ عليه أداء الصلاة على وقتها، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر).


وأضاف انه يجوز أن تصلى الصلوات في هذه الحالة على وقتها جماعة في البيوت، ويتحصل بإذنه تعالى على أجر الجماعة كاملة، مشيرا الى ان الفقهاء رحمهم الله قالوا إن حصول الجماعة لأهل البيت "ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه".


واشار الى أن الإنسان إذا صلى منفرداً بعذر يكتب له أجر الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً).

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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