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الأربعاء، 12-10-2022 02:03 م

مفتي المملكة يفتتح مكتب إفتاء عين الباشا

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الوكيل الإخباري - افتتح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة اليوم الأربعاء، مكتب إفتاء لواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء.

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وقال الخصاونة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة دائرة الإفتاء العام الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية، للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى مجانا، معربا عن شكره للجهات الرسمية، وأبناء المجتمع المحلي ودورهم وتعاونهم في افتتاح المكتب.


بدوره، ثمن رئيس البلدية جمال الفاعوري دور دائرة الإفتاء والقائمين عليها في سرعة استجابتهم لطلب فتح المكتب، ما يسهل على أبناء اللواء الحصول على الفتوى، بأسرع وقت وأقل جهد.


 




 

 


 

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