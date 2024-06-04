مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء العام

الوكيل الإخباري - استقبل سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، في مكتبه اليوم الثلاثاء، فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان " نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" والوفد المرافق له.

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وعرض الحسنات إيجازا عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء، مبينا أن الدائرة في مقدمة دور الإفتاء في العالم، بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها.



وأكد أن منهج دائرة الإفتاء قائم على الاعتدال والوسطية، مشيرا إلى إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة لكي تصل الفتوى لمن يحتاجها.



من جانبه، أكّد مفتي كازاخستان، ثقته بدائرة الإفتاء وحرصه الدائم على الاستفادة من خبرتها ونقلها للطلبة الكازاخستانيين المقيمين بالأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.