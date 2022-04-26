مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الوكيل الإخباري - أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن موقف جلالة الملك من القدس والمقدسات لم يتغير ويزداد صلابة وقوة في المحافظة عليها وضمان إحلال السلام وعدم الاعتداء على المصلين والمعتكفين داخل الحرم القدسي الشريف.

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وقال الخصاونة، خلال مداخلته على راديو هلا، اليوم الثلاثاء، إن قضية القدس والمقدسات تعتبر لدى جلالة الملك خطا أحمر لا يمكن لأي إنسان تجاوزه أو الاعتداء عليه، وهذا ما كان يؤسسه جلالته في المحافل واللقاءات الدولية، حيث كان يؤكد على الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات ومدى أهميتها.



وأضاف أن جلالة الملك شدد خلال لقائه بممثلين عن أوقاف وكنائس وأهالي القدس الشريف أمس الإثنين،على أن القدس خط أحمر لا يمكن الاعتداء عليه، ويجب المحافظة على المقدسات والحرم القدسي الواقع على مساحة 144 دونماً، رافضاً أي محاولات للتقسيم المكاني والزماني له.



وبين الخصاونة أن جلالة الملك سيبقى محافظاً على الوصاية الهاشمية التي هي هاشمية منذ بعثة النبي محمد، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير والذي تزامن مع الأيام المباركة من شهر رمضان جاء للضغط على جلالته خاصة وأنه كان في فترة نقاهة، لكنه رغم ذلك لم يوقفه ولم يثنيه عن القيام بواجبه.

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