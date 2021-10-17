مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - ألقى سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم الأحد، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان: "الإسلام والوسطية،" للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.



وقال الدكتور الخصاونة إن الوسطية هي خاصية من خصائص الدين الإسلامي ومميزات الشريعة الإسلامية، فالدين الإسلامي هو دين السماحة واليسر والمحبة، وإن أمة الوسط هي الأمة المعتدلة، فكلما مالت الأمة إلى الاعتدال أصبح العالم أكثر توازناً واستقراراً.

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