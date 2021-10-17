الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 04:27 م

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

w


 الوكيل الاخباري - ألقى سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم الأحد، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان: "الإسلام والوسطية،" للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال الدكتور الخصاونة إن الوسطية هي خاصية من خصائص الدين الإسلامي ومميزات الشريعة الإسلامية، فالدين الإسلامي هو دين السماحة واليسر والمحبة، وإن أمة الوسط هي الأمة المعتدلة، فكلما مالت الأمة إلى الاعتدال أصبح العالم أكثر توازناً واستقراراً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

9202122162423565504612

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

e

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

1020211494027957571615

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

201712191045274527

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

1634472494395

أمانة عمان تستعد لشتاء هذا العام

أخبار متعلقة
fff

السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية ملدوفيا

1020216164548919112130

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

9202128121632785128896

الحنيطي يقلّد كوكبة من ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

w

السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

102021518475974438420

الأردنية والملحقية اليمنية تبحثان قضايا الطلبة اليمنيين بالجامعة

كورونا 5

مركز فحص كورونا دائم في عيادة أردنية العقبة