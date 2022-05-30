الثلاثاء 31-05-2022
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مفتي عام المملكة يعلن ان يوم الثلاثاء المتمم لشهر شوال
العثور على جثة شاب داخل محل تجاري في مادبا
عودة 4244 شخصا لمنازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في الأردن
ورشة تدريبية حول تقييم أداء الموظفين السنوي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هواوي تُعلِن لسوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة المتوسطة إضافة ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة المتوفرة قريبًا في الأردن
فيديو .. زين تحتفل بـ عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 76
"بنك الاستثمار العربي الأردني –AJIB" يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن
"ڤي إم إل واي آند آر- عمّان" تفوز بفضية جوائز The One Show عن حملتها الإعلانية لمبادرة "آخر ما حملوا" المنفذة لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل
كورونا
كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فلسطين: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
زعيم كوريا الشمالية يقيم الوضع الوبائي للبلاد
كوريا الشمالية تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بحمى كورونا
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
سرقة 230 كيلوغراما من الجبن من شاحنة في ألمانيا
فيديو .. قفزة مظلية مذهلة لسويدية عمرها 103 أعوام
فيديو مروع .. لحظة سقوط مغامر فرنسي تحطم لوحه الطائر في الهواء
صور .. بيع ملكة جمال الحمام بسعر باهظ في السعودية
ملاعب
ملاعب
رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا
بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)
تعليق نجمي الوحدات وسحاب على لقطة مبارتهما في دوري المحترفين
حديث عدنان حمد لوسائل الإعلام على هامش التدريب الأخير في عمان (فيديو)
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا
الخلايلة : تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين
مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون
الضمان يوضح حول القفزة الكبيرة في راتب المشترك عند تغيير المنشأة
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