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السبت، 12-12-2020 11:28 ص

الحكومة نفت ما تمّ تداوله

مقاطع فيديو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق في الأردن

ترقب
منظر للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - انتشرت مقاطع فيديو خلال الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسرعة البرق ، فــقد ادعى نشطاء على "الفيسبوك" ، أنه تم العثور على كنــوز بحفريات أمانة عمان الكبرى، وسط البلد.

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مسؤولون حكوميون قاموا بزيارة المكان ، حيث تم التأكد من أن الموقع في وسط المدينة، مقابل المدرج الروماني، واتضح أن الامانة تنفّذ مشروع تصريف مياه بعبارة صندوقية ضخمة لمنع الفيضان وسط العاصمة عمان، نتيجة لمياه الأمطار، التي قد تشهدها المنطقة.

 

وكان مدير آثار العاصمة عاصم عصفور، بين اليوم السبت، أنّه لم يتم العثور على أية قطع ذهبية في موقع الحفرية في وسط البلد بل تم العثور على كسر فخارية، بعد اكتشاف مغارة أثرية في منطقة حفريات العبّارة الصندوقية .

 

"كنوز في وسط البلد" باتت حديث الشارع الأردني، حيث التساؤلات الأردنية حول حقيقة مقاطع الفيديو ، وسط نفي الحكومة لما يتم تداوله .

 

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