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مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 01:29 م

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قدّم خبير النفط والطاقة هاشم عقل مقترحاً حول التعرفة الكهربائية، بحيث تكون مرتبطة بالزمن " الأوقات والعطل". اضافة اعلان


وأوضح عقل في المقترح الذي وصل "الوكيل الإخباري" أن يكون هناك تعرفة ليلية ونهارية، و تعرفة للعطل الأسبوعية، وتعرفة للصيف والشتاء. 

وبيّن أن ربط التعرفة بالزمن يشجع على الاستهلاك خارج أوقات الذروة، ما يقلل من كميات الفاقد وكميات الاستهلاك، ويخفف من الضغط على الشبكة. 

وأشار عقل إلى أن التعرفة النهارية تكون من الساعة ( 8 صباحا حتى 3 عصراً) والتعرفة المسائية من الساعة ( 3 عصراً حتى 12 ليلاً) والتعرفة الليلية من الساعة ( 12 بعد منتصف الليل) حتى الساعة( 8 صباحاً). 

ونوه إلى أن اتباع هذا النموذج من التعرفة يُشجع على الاستهلاك الليلي نظراً لإنخفاض قيمة التعرفة خلال الليل. 

يذكر ان الحكومة سوف تبدأ تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة اعتباراً من بداية الشهر المقبل، لتنخفض شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 3 شرائح، وتكون التعرفة للشريحة الاولى 50 فلسا وهي من 1- 300 كيلوواط، والتعرفة للشريحة الثانية 100 فلس وهي من 301 - 600 كيلوواط، والتعرفة للشريحة الثالثة وهي لاكثر من 600 كيلو واط 200 فلس. 

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