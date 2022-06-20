مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان أن النقابة تقدمت بمقترحات للحد من الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الماضية بعد توجه الحكومة لتقديم بدل محروقات. اضافة اعلان





وقال الخشمان في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة اقترحت على وزارة النقل تقديم دعم بقيمة 200 دينار شهريا كبدل للمحروقات للحافلات الكبيرة و150 دينار للحافلات المتوسطة "كوستر"، مع ضرورة التزام الحكومة لمدة ستة أشهر.



وأضاف أن النقابة اقترحت إعفاء أصحاب الحافلات من ضريبة الدخل لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم كرت الاتجاه التي تقدر بـ300 دينار للحافلات الكبيرة و250 لباصات الـ"كوستر"، مع إلغاء بدل رسوم الاستثمار السنوية المفروصة على شركات النقل في المحافظات أسوة بأمانة عمّان.



وأشار الخشمان إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وتثبيت أجور النقل منذ شباط 2018 ألحق خسائر كبيرة بقطاع النقل في ظل الارتفاعات المستمرة بالكلف التشغيلية.



وبيّن أن المقترحات التي تقدمت بها النقابة جاءت لتخفيف نزيف الخسائر الفادحة، داعيا إلى إيجاد وسائل لدعم القطاع كونه يخدم شريحة واسعة من المواطنين.



وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا على لسان الناطق باسمها فيصل الشبول عن وجود نية لرفع أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الأربعة المقبلة بالتزامن مع ارتفاعها عالميا.