مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- قدمت هيئة تنظيم النقل البري مقترحاً لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين.



وجاء ذلك خلال تفقد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، اليوم الأربعاء، الجسر، للإطلاع على حركة المسافرين والشحن.



وبحث الحباشنة خلال لقائه اللجنة الأمنية في الجسر، عملية نقل الركاب والمعيقات من جوانبها كافة، بهدف إيجاد حلول منطقية تسهل عملية نقل الركاب، كما اطلع على انسيابية تدفف البضائع عبر الجسر.

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وشملت الجولة تفقد مرافق الجسر والساحات لتحديد الاحتياجات الواجب توافرها لتقديم أفضل خدمات النقل.