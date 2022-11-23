الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

الأربعاء، 23-11-2022 02:42 م

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

102022212337413704348


الوكيل الإخباري- قدمت هيئة تنظيم النقل البري مقترحاً لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين.

وجاء ذلك خلال تفقد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، اليوم الأربعاء، الجسر، للإطلاع على حركة المسافرين والشحن.

وبحث الحباشنة خلال لقائه اللجنة الأمنية في الجسر، عملية نقل الركاب والمعيقات من جوانبها كافة، بهدف إيجاد حلول منطقية تسهل عملية نقل الركاب، كما اطلع على انسيابية تدفف البضائع عبر الجسر.

اضافة اعلان


وشملت الجولة تفقد مرافق الجسر والساحات لتحديد الاحتياجات الواجب توافرها لتقديم أفضل خدمات النقل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FiP4fgRXEAAY10-

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

WhatsApp Image 2022-11-23 at 3.13.26 PM

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

2ddf253b-شخص-يمتلك-مهارات-حاسوبية-تعبيرية-1536x864

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

11202221102756432479572

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

0903419c-edff-4c40-836d-4a38a907d501

مدرس في الجامعة الأردنية يزيد طلبته 8 علامات فرحا بفوز السعودية

file-22

الأمن العام: لا مخالفات للمركبات التي يوجد بها خلل فني خلال حملة الشتاء

أخبار متعلقة
10202224162638595171430

شباب كلنا الأردن تختتم دورة ريادة الأعمال بالعقبة

10202224175350557502492

توقيع اتفاقيات لتأسيس 32 مشروعا في الطفيلة

9202225202518640060281

معان: جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

6103111019e0f-750x500

الباص السريع يدهس مواطناً في عمّان

645x344-1650532782523

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية

2955ee14-a342-480e-a5c9-fdd15af4c03b

بالصور والفيديو .. شاهد كسوف الشمس في الأردن