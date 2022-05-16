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الإثنين، 16-05-2022 04:57 م

مقترح لتشكيل إتحاد لغرف الصناعة والتجارة بالأردن

الصناعة_والتجارة


الوكيل الإخباري - إقترح رئيس قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية، اليوم الاثنين، تشكيل إتحاد لغرف الصناعة والتجارة في الأردن على أن يكون التمثيل في الإتحاد قطاعياً أسوة بأغلبية دول العالم وخاصة في الدول العربية 

وتابع استيتية أن الاقتراح يأتي بسبب صغر المساحة الجغرافية للأردن، وأنه لا يتطلب وجود غرفة صناعة وغرفة تجارة كلٌ على حدة، حيث أن تتضارب المصالح وتشتتها يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ويشتت عمل الحكومة في سعيها للتوفيق بين الطرفين، مضيفاً بأن غالبية الدول لديها اتحادات غرف صناعة وتجارة وليس غرف منفصلة.

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وبين أنه عندما يسير الصانع والتاجر في نفس الإتجاه في ظل وجود مصالح مشتركة بين الطرفين فإن هذا يعمل على تطوير القطاع الخاص، ويؤدي إلى الدفع بمستوى التجارة والصناعة إلى أعلى مستوى وتحقيق مراكز متقدمة  والمنافسة على الأسواق العربية والعالمية، مشيرا إلى أن هذا من شأنه العمل على انتعاش الإقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

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