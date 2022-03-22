مقترعون : اخترنا القادر على تقديم افضل الخدمات للمواطنين

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الوكيل الاخباري  - أكد شباب وشابات من منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة بالعاصمة، أنهم اختاروا من وجدوا فيه الكفاءة والقدرة على تمثيلهم في مجلسي المحافظة وأمانة عمان.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن مشاركتهم في الانتخابات ولدّت لديهم شعورا بالرضا والراحة، واصفين إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها سهلة وسلسلة وشجعت كثير من الشباب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المجلسين.

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