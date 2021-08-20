مكاتب ومديريات العمل تستقبل مراجعيها السبت

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة العمل أن مديرياتها ومكاتبها في كافة محافظات المملكة و مديرية العاملين في المنازل تستقبل مراجعيها غدا السبت لتمكين أصحاب العمال من الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.وأشارت الوزارة إلى أن داوم مديريات ومكاتب العمل ومديرية العاملين في المنازل سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء للتسهيل على أصحاب العمل وتسريع انجاز معاملاتهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة.