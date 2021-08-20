الجمعة 20-08-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 20-08-2021 09:32 م

مكاتب ومديريات العمل تستقبل مراجعيها السبت

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة العمل أن مديرياتها ومكاتبها في كافة محافظات المملكة و مديرية العاملين في المنازل تستقبل مراجعيها غدا السبت لتمكين أصحاب العمال من الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء والتي تستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن داوم مديريات ومكاتب العمل ومديرية العاملين في المنازل سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء للتسهيل على أصحاب العمل وتسريع انجاز معاملاتهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة.

 




 

 


 

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