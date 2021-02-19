مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري، إن نسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، الخميس "ليست دقيقة"؛ لأن عدد الفحوص كانت قليلة مقارنة بالأيام السابقة.

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وأضاف الهواري، خلال تصريحات صحافية، "عندما تكون أعداد فحوص للفيروس قليلة وتستهدف المخالطين اللصيقين احتمال أن تكون نسبتها عالية". قائلا إن "نسبة الفحوص الإيجابية لم تبتعد عن نسب الثلاثاء والأربعاء لو أجرينا نفس أعداد الفحوص".



وتابع: "ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لا نقلل من أهميتها، حيث تنعكس على الأعداد اليومية التي يتم إدخالها إلى المستشفيات".



وأشار، إلى أنه الـ 3 أسابيع الماضية ارتفع عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات من 350 شخصا إلى أكثر من 800 شخصا يحصلون على العلاج داخل المستشفيات".

ولفت النظر، إلى أن "المنحنى الوبائي في زيادة ويشبه دول الجوار، حيث يشهد الأردن ما يشبه بداية لموجة جديدة، ولكن قادرين على التحكم في الموجة وابطائها ومنعها"، حيث إن ارتفاع المنحنى الوبائي يحعنا نتعامل بجدية وحذر اكبر وعدم تهاون حتى تنخفض نسب الاصابات".

وبين الهواري، أنه يتم مراقبة ما يحدث؛ ويجب الاستمرار باعطاء اللقاحات المضادة بفيروس كورونا.





"ليس بالضرورة أن يكون هناك قيود جديدة، ولكن الالتزام (بارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، والنظافة العامة) تساوي وتكافئ الحظر الشامل".



وأوضح، أن ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية قد يتسبب في التريث بفتح قطاعات جديدة، لأنه ليس من الحكمة فتح مزيد من القطاعات في ظل منحنى وبائي يزداد.

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