الجمعة 19-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام

جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق وادي القمر

الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جمعة باردة بلا ثلوج

الأوقاف : عائلات تقطعت بهم السبل وتم مساعدتها

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الجمعة، 19-02-2021 12:34 ص

المنحنى الوبائي في زيادة ويشبه دول الجوار

مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

220211421647456682223
الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري، إن نسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، الخميس "ليست دقيقة"؛ لأن عدد الفحوص كانت قليلة مقارنة بالأيام السابقة.

اضافة اعلان

وأضاف الهواري، خلال تصريحات صحافية، "عندما تكون أعداد فحوص للفيروس قليلة وتستهدف المخالطين اللصيقين احتمال أن تكون نسبتها عالية". قائلا إن "نسبة الفحوص الإيجابية لم تبتعد عن نسب الثلاثاء والأربعاء لو أجرينا نفس أعداد الفحوص".


وتابع: "ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لا نقلل من أهميتها، حيث تنعكس على الأعداد اليومية التي يتم إدخالها إلى المستشفيات".


وأشار، إلى أنه الـ 3 أسابيع الماضية ارتفع عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات من 350 شخصا إلى أكثر من 800 شخصا يحصلون على العلاج داخل المستشفيات".
ولفت النظر، إلى أن "المنحنى الوبائي في زيادة ويشبه دول الجوار، حيث يشهد الأردن ما يشبه بداية لموجة جديدة، ولكن قادرين على التحكم في الموجة وابطائها ومنعها"، حيث إن ارتفاع المنحنى الوبائي يحعنا نتعامل بجدية وحذر اكبر وعدم تهاون حتى تنخفض نسب الاصابات".

 

وبين الهواري، أنه يتم مراقبة ما يحدث؛ ويجب الاستمرار باعطاء اللقاحات المضادة بفيروس كورونا.

"ليس بالضرورة أن يكون هناك قيود جديدة، ولكن الالتزام (بارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، والنظافة العامة) تساوي وتكافئ الحظر الشامل".


وأوضح، أن ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية قد يتسبب في التريث بفتح قطاعات جديدة، لأنه ليس من الحكمة فتح مزيد من القطاعات في ظل منحنى وبائي يزداد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7adfa680-9528-44a0-9cd7-e981eeb1dcd0

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

2202116154456719263388

مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

1202114133858446548318

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام

2

جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق وادي القمر

2202118141225436500558

الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

22021188959878057229

الأوقاف : عائلات تقطعت بهم السبل وتم مساعدتها

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120218141238871228032

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1020203034053633131448

البرلمان العربي يثمن توفير الأردن لقاح كورونا للاجئين مجانا

عبيدات

انخفاض إصابات كورونا في الأردن