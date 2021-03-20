مكافحة الأوبئة : الفيصل في قرار الحظر الشامل هو قدرة النظام الصحي على استقبال الحالات

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري، السبت، انه "طالما أن القطاع الصحي قادر على استيعاب الحالات هو الفيصل في قرار فرض حظر تجول شامل"، مضيفا: "إذا استعطنا أن نوفر الأماكن والكوادر بحيث تكون الرعاية الصحية جيدة فهذا يسمح لنا بالاستمرار".لكنه تحدث عن "مطلب ونصيحة ضرورية جدا، يجب أن يكون هناك كفاءة في عملية تنظيم دخول وخروج المرضى بحيث لا يبقى المرضى فترات طويلة في المستشفيات"."يجب أن يكون هناك تخطيطا لعملية دخول المريض من اليوم الأول للادخال ووضع المحددات التي تسمح لنا بإخراج المرضى حتى ولو كانوا على كميات قليلة من الأكسجين إلى البيوت ... لا مانع من استمرار العلاج في المنازل وعبر متابتعهم بالاتصال والزيارات البسيطة وهو ما يوفر الأماكن لاستيعاب مرضى أكثر في المستشفيات"، وفق هواري.