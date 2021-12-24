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الجمعة، 24-12-2021 06:28 م

"مكافحة الأوبئة": انحدار موجة كورونا الثالثة في الأردن

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الوكيل الإخباري- قالت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، رائدة قطب، ان هناك انحدار في الموجة الثالثة لوباء كورونا في الأردن، وأن الذروة كانت ما بين 4 و10 من الشهر الحالي.

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وأضافت قطب، أنه في الأسبوعين 50 و51 كان هناك انخفاض ملموس في أعداد الإصابات وفي نسب الإيجابية بشكل عام، موضحة أن حالات الدخول إلى المستشفيات انخفضت.


وأكّدت على أن يقل عدد الدخولات إلى المستشفيات، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من أعداد المضاعفات، إضافة إلى أن الجهاز الصحي يشعر بالركون من العبء الذي يلقى عليه.


وأشارت إلى أنه في ظل انتشار متحور أوميكرون في العالم نأمل بأن تكون إجراءات احتوائه في الأردن من خلال برتوكول الرصد المخبري أو الوبائي لاكتشاف الحالات مبكراً. المملكة 

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