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الثلاثاء، 09-03-2021 11:16 ص

في ظل الانتشار المجتمعي

مكافحة الأوبئة تدعو لفحص من تظهر عليهم أعراض كورونا فقط

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة للأوبئة نجوى خوري، الثلاثاء، إنه يجب فحص من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا فقط.

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وبينت خلال تصريحات صحافية ، أنه لا داعي لزيادة فحوصات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية في ظل الانتشار المجتمعي.


وعقّبت خوري على إجراء أعداد كبيرة من فحوصات الفيروس في هذه الفترة، "مُنتقدةً" ذلك ، مؤكدة أن المواطن هو جزء من الحل وجزء من المشكلة.

 

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