مكافحة الأوبئة تدعو لفحص من تظهر عليهم أعراض كورونا فقط

الوكيل الإخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة للأوبئة نجوى خوري، الثلاثاء، إنه يجب فحص من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا فقط.

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وبينت خلال تصريحات صحافية ، أنه لا داعي لزيادة فحوصات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية في ظل الانتشار المجتمعي.



وعقّبت خوري على إجراء أعداد كبيرة من فحوصات الفيروس في هذه الفترة، "مُنتقدةً" ذلك ، مؤكدة أن المواطن هو جزء من الحل وجزء من المشكلة.

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