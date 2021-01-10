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الأحد، 10-01-2021 08:28 ص

أعراض جانبية بسيطة جدا

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين حول اللقاح الصيني

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور فراس الهواري، الأحد، إن "لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي وصل الأردن ليلة السبت، فعّال بنسبة تتراوح بين 80 إلى 86% وأعراضه الجانبية بسيطة جدا".

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن "أي لقاح لمكافحة الفيروس بفعالية أكثر من 50% يعني أنه فعال"، موضحا أنه "لا يوجد أفضلية بين أي مطعوم وآخر".
وتابع الهواري "رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومعظم الوزراء والمسؤولين أخذوا اللقاح الصيني".


ووصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، مساء السبت، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الأردن.

 

وأشارت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي إلى أن لقاحها فعّال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%، فيما أعلنت شركة فايزر أن لقاحها فعّال ضد كوفيد-19 بنسبة 95%.

 

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