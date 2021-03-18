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مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

الخميس، 18-03-2021 09:54 ص

الوضع الوبائي في المملكة غير مريح

مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

حجاو
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الوضع الوبائي في المملكة غير مريح.

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وأشار حجاوي ، في تصريحات صحافية ، إلى أنه عندما يثبت عدم نجاعة الإجراءات المفروضة؛ من تشديد الرقابة وزيادة ساعات الحظر الليلي، فيجب أن يكون هنالك إجراءات قاسية أكثر وأصعب.


وعبّر عن استيائه حيال معدل الإصابات اليومي والذي يتراوح حول 9 آلاف إصابة ونعته بـ”الملتهب”.


وأكد أن اللجنة لا توصي بتطبيق الحظر الشامل بصورته التي طُبق بها بداية الأزمة، وتابع "بل نريد أن نوفر حركة للأفراد وتوفير وسائل الأمان والتأمين، واستدرك حجاوى حديثه “لا نريد سيارات تتحرك لنحد من الحركة".


ولفت إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي، كان الفرق بين عدد إدخالات المستشفيات والمغادرين منها 1039، أي يدخل أسبوعيا للمستشفيات نحو ألف مصاب كورونا، مشيرا إلى أن هذا العدد كبير.


وقال حجاوي" لن تنخفض الأرقام بداية نيسان"، منوها إلى أنه يرصد عدم التزام من المواطنين.

 

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